Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi dans « Bientôt à table ! »

Du vert dans nos pates fromagères : le gorgonzola s'invite au banquet

La cuisine au miel : et si l'on s'y mettait aujourd'hui ?

L'hydromel, de la fermentation au bon goût de miel !





Pas besoin d'en faire les éloges, les fromages bleus ont su se tailler une large part du marché dans les étals fromagers. Une vaste famille offrant une palette tout aussi étendue. Des locaux tout beaux, aux légendaires Roquefort et autres spécialités so british... renouons avec ces trésors persillés. Ce samedi, focus tout particulier sur un bellâtre italien bien charpenté : le gorgonzola qui demeure un grand classique des « cheese party »!



Le miel devenu produit phare dans nos placards. Peu d'entre nous à en faire l'impasse tant ses usages font mouche. Bien tartiné, à la cuillère, dans nos yaourts, tajines et vinaigrettes... Du bon goût sucré qui bien sourcé peut envoyer du lourd ! Découverte avec deux experts : Xavier Renotte apiculteur et fondateur de l'enseigne Nectar and Co et le chef doublement étoilé, Christophe Hardiquest de chez Bon Bon.



Kombucha, kéfir, ou encore kvas... En 2021, les boissons fermentées opèrent leur grand retour! On les dit d'ailleurs descendantes de l'historique hydromel, une boisson fermentée millénaire mais pourtant tombée, ces dernières années, en désuétude. Alors, de quoi parle-ton ? Comment le déguster ? Avec quoi ? Secrets dévoilés à l'heure de l'apéro !

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS Émission Bientôt à Table !