Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi dans « Bientôt à Table ! »

L'acidulée du printemps : le retour de la rhubarbe !

La sagesse du vin par Enrico Bernardo

Adopte un berger, ou comment soutenir les filières fromagères en péril !



Ce samedi Sophie Moens vous propose :



Au mois de mai fais ce qu'il te plait et cuisine la rhubarbe ! Cette longiligne nous revient enfin, signant par-là le retour des acidulés bien vifs et des sucrosités bien dosées bref, un shoot de plaisir printanier bien compoté ! Découverte du potager à l'assiette avec Carlo De Pascale.



Meilleur sommelier d'Italie à 20 ans, d'Europe à 25 et du monde à 27, ancien chef sommelier au George V légendaire palace parisien, Enrico Bernardo nous revient en librairie avec ce nouvel opus « La sagesse du vin » publié aux Editions Flammarion. Depuis quelques années, l'homme court le monde pour ainsi mieux nous conter la chose bachique, ses hommes, ses terroirs mais aussi son âme. Un ouvrage comme un chant poétique et philosophique à la chose vineuse pour ainsi nous élever vers l'éternité, l'infini et la sagesse.



Enfin découverte d'une initiative pour ainsi soutenir les filières fromagères en péril, et ne vous y trompez pas, elles sont aujourd'hui nombreuses. « Adopte un berger » ou comment recréer un cercle vertueux entre producteurs et vendeurs de pates fromagères. Véronique Socié de la Fruitière, comptoir à fromages de la place Bruxelloise, nous en dira plus !

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS Émission Bientôt à Table !