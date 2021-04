Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi dans « Bientôt à Table ! »

Le bon sandwich, un club en voie de disparition ?

Steaksisme, la nourriture est-elle sexiste ?

Fraises et plantes sauvages locales, c'est du bon c'est du wallon !



Au micro de Sophie Moens:



Etrange paradoxe que celui du sandwich, alors que la scène gastronomique lui voue désormais une attention toute particulière, le voilà vivre les pires épisodes de son histoire. Piteuses salades et poulet mayo pris en étau dans d'improbables tranches de pain toutes mollassonnes, le voilà carrément voué aux gémonies... Une insulte encore trop souvent pour ce club mythique qui, bien sourcé et soigné, peut envoyer du lourd ! Démonstration avec Carlo De Pascale



Pourquoi le végétarisme est-il perçu comme un régime de filles ? Pourquoi la consommation de bidoche est -elle une quasi-exclusive histoire masculine ? Et le yaourt, pourquoi l'avoir rendu si féminin? Rencontre ce samedi avec la journaliste autrice, Nora Bouazzouni autrice d'un essai captivant « Steaksisme. Pour en finir avec le mythe de la végé et du viandard » Ed Nouriturfu. Des histoires de nourritures et de stéréotypes ainsi décryptés à la loupe. Evocation de ces questions de genre dans l'alimentation au fil des injonctions, des goûts innés, constructions culturelles et même marketing !



Enfin un petit tour bien goûtu de notre planète food wallonne. Marianne Périlleux nous parlera de fraises bien locales et de plantes comestibles par des maraichers passionnés et engagés ! Petit panier de saison et mini empreinte carbone pour l'apéro du jour !

