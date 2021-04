Bientôt à Table ! : Ode à la cuisine du printemps sur Auvio

Ce samedi dans « Bientôt à Table ! »

Portrait de chef : Yotam Ottolenghi

Ode à la cuisine du printemps

Soutenons l'Horeca, les coups de food du mois !



Ce samedi un menu en 3 actes proposé par Sophie Moens.



Il est aujourd'hui considéré comme l'inspirateur et le chef de file d'une cuisine méditerranéenne décodifiée et décomplexée: Yotam Ottolenghi. Ce chef israélo-britannique agite en effet depuis plusieurs années le landerneau des foodies : de la Grande-Bretagne et ses restaurants londoniens au reste du monde, sa cuisine fait mouche ! Chaque sortie de livre comme un phénomène de librairie. Ce qui fait son succès ? Un attachement viscéral à ses racines du Moyen-Orient mais un regard contemporain sur son héritage gourmand... Décryptage d'un phénomène de la scène culinaire avec Carlo De Pascale !



Les gelées de ces derniers jours n'auront pas raison de nos plaisirs culinaires printaniers ! Asperges, petits pois, mousserons, ail des ours, orties... Ce retard dans l'agenda cultural n'entamera en rien ces plaisirs saisonniers ! Une cuisine vive, croquante, verte, comme un retour à la vie qui nous sera contée par deux experts : Thomas Algoet chef de la table « Les petits bouchons » et Stéphane Chermanne de la table éponyme à Charleroi !



Enfin, à quelques semaines d'une réouverture possible de l'entièreté du secteur HoReCa, petite mise en bouche aux petits oignons de l'actu culinaire du moment ! Take-away qui envoient du lourd, nouveaux concepts aux quatre coins du pays, le critique gastronomique Michel Verlinden nous revient avec la besace remplie de bons tuyaux et de coups de food bien roboratifs !

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS Émission Bientôt à Table !