Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi dans « Bientôt à Table ! »

Du granola maison, on s'y met aujourd'hui.

La cuisine d'une élégante des mansardes.

Du biscuit local et savoureux, on en veut !



Des céréales, des oléagineux, des fruits secs... Le combo du granola parfait ! Une préparation popularisée par la communauté hippie aux USA et devenue en quelques décennies un incontournable du petit déjeuner ! Mais comment le réaliser soi-même avec des ingrédients sourcés et de qualité ? Carlo De Pascale lèvera le voile !



Phénomène de librairie en France, « La cuisine du 6ème étage, du piano au réchaud » de Nathalie George, se veut un récit autobiographique autant que culinaire. Après un revers de fortune il y a 15 ans, cette femme du monde passée par les grandes marques du luxe, s'est vue obligée de s'installer dans une minuscule chambre de bonne de 6m² sous les toits de Paris. Pas de bon augure pour des repas pantagruéliques alors que la gazinière se trouve sur le palier commun. De quoi en décourager certains mais cela serait surtout très mal connaitre cette élégante des mansardes: son antre est même devenu le repaire de soirées gourmandes entre voisins ! La cuisine pour ainsi créer du lien humain... c'est le récit inspirant qui nous sera conté ce samedi !



Du bon biscuit local, on en veut ! « Les boudines » c'est l'histoire de Stéphanie Baras, jeune maman qui a la faveur d'un changement de cap et d'une épreuve de vie, s'est lancée dans une aventure biscuitière. Produits de qualité et artisanat comme fil conducteur de cette petite entreprise craquante ! Découverte dès 11h45 !



