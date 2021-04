Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi dans « Bientôt à Table ! »

Du potager à l'assiette, la fève s'invite dans nos petits plats

Balades à la découverte de tablettes bien sourcées et dans nos vignes wallonnes !



Ce samedi dans « Bientôt à table ! » Sophie Moens vous a concocté un bon petit menu bien savoureux !



Zoom tout d'abord sur la vicia faba autrement dit, la fève ! Pas forcément très courante sur nos tablées, souvent peu attrayante sur les étals de supermarché toute fripée et souvent oubliée. Pourtant, autant le savoir, cette légumineuse pour envoyer du lourd ! Depuis le potager à l'assiette, découverte avec Carlo De Pascale.



De la tablette bien sourcée on en redemande, et particulièrement en ce week-end de Pâques ! Nous serons nombreux à tenter d'oublier notre spleen du moment en nous jetant sur des petits carrés tout chocolatés, mais profitons-en pour remettre un peu de sens, d'humain, d'éthique (et de goût bien entendu). Pour nous emmener sur ces voies alternatives, une sourceuse de tablettes bien engagée : Alice Voisin importatrice et créatrice de l'enseigne liégeoise « Bean To Bar ». Depuis les terroirs aux plantations à la transformation, elle nous emmènera sur ses chemins de traverses pour de la tablette qui en jette !



Et puis histoire de nous aérer et respirer, une série de balades œnologiques dans le cœur de notre vignoble wallon ! Entre paysages à couper de souffle, bouteilles à vous retourner les sens et histoires d'hommes et femmes, autant de déambulations pour ainsi nous emmener à la découverte d'un patrimoine exceptionnel wallon : son vignoble ! Jean-Marc Quinet co-auteur avec Anne Marnasse du livre « Balades vin en Wallonie » 180 Editions, pour nous servir de guide !

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS Émission Bientôt à Table !