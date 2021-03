Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi dans « Bientôt à Table ! »

Sauvons le macaroni, jambon, fromage !

De la bêche à l'assiette, potageons et cuisinons !

Du fromage vertueux, on en veut !



Le mythique, légendaire et régressif « Macaroni, jambon, fromage » pour le meilleur mais souvent pour le pire ! Mais cette fois ci nous le disons haut et fort, halte aux maltraitances de ce plat qui en voit des vertes et des pas gratinées ! Ce samedi, un cri du cœur et des papilles : « Sauvons le MJF ! » Une envolée militante emmenée par l'ami Carlo De Pascale !



Ces derniers mois de confinement auront été révélateurs d'un besoin de reconnexion à la nature. Cela s'est particulièrement fait sentir en matière d'alimentation. Au printemps dernier, les belges ont investis potagers et balcons pour ainsi récolter pousses de radis, petits pois et autres aromatiques. Une réassurance et une nouvelle manière d'entrevoir de meilleurs lendemains ! Ce samedi, rencontre avec l'inspirante Marie Chioca. Autrice, bloggeuse de renom, elle nous revient en librairie avec son opus « Mon fabuleux jardin en permaculture » Ed Terre Vivante. Remettre ses mains dans la terre mais pourquoi donc ? Et surtout quels bénéfices pour nos assiettes ? Eclairage dès 11H05 !



Du fromage vertueux on en veut ! Pour nous guider sur ces sentiers, la spécialiste Véronique Socié de la Fruitière en Région Bruxelloise. En fil rouge, trois fromages pour ainsi nous démonter que malgré la force de frappe de l'agro-business, le petit monde des fromagers et fromagères se mobilise autour d'un idéal vertueux avec des pâtes respectueuses des animaux, de l'homme et de la nature ! Et pour ne rien gâcher au plaisir, ils sont bons !

