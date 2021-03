Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi dans « Bientôt à Table ! »

Le riz nous rend complètement pilaf !

De l'agneau sur nos tables printanières

Champignons locaux et de saison : gare aux morilles !



Riz rond du Piémont, noir de Camargue, jasmin, basmatis des lointaines contrées orientales, ou riz blanc qui ne colle jamais, voilà des céréales qui ont le don de nous rendre fous ! En version poêlées, vapeur, pilaf, elles offrent une palette large et délicate pour nos palais, au fil de saison et des inspirations. Découverte, des rizières aux gazinières de ces grains divins qui nous rendent zinzins avec Carlo De Pascale !



Comme un marronnier, voilà l'agneau se réinstaller sur nos tablées. Lié aux célébrations de Pâques, cette viande incarne depuis toujours l'esprit du printemps et du renouveau ! Incursion ce samedi dans le cœur de cette filière. Depuis les élevages d'ici ou du bout du monde, aux déclinaisons culinaires, le gigot se désosse pour le meilleur rien que le meilleur ! Pour nous guider : Le chef doublement étoilé David Martin du restaurant « La Paix » en Région Bruxelloise et Philippe Mattart, Directeur général de l'Apaq-W.



Du champignon de saison et local on en veut... Gare aux morilles ! Star chez les mycophages, ce champignon suscite toutes les attentes et attentions tant sa douceur et délicatesse nous transportent. D'intenses voyages gustatifs qui nous font fondre de plaisir, redoublé depuis qu'elles y ont élu cultures dans le Brabant Wallon ! Découverte de l'initiative « Bel Morille » emmenée par des morilleurs passionnés. Explications avec Arnaud de Mérode son co-fondateur.



