Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi dans « Bientôt à Table ! »

Blondes, vertes, corail, les lentilles sortent du placard

Enjoy, la cuisine joyeuse de Perla Servan-Schreiber

Vinasse, litron, bibine and Co, comment boire de la piquette ?



De petites bombes nutritionnelles, alternatives parfaites aux protéines animales, les lentilles sortent du placard ce samedi ! Une réhabilitation en bonne et due forme pour ces petites pépites qui se déclinent à l'envi ! Découverte entre petits salés et dahl indien en compagnie de Carlo De Pascale.



Femme de média, autrice, essayiste de renom, Perla Servan-Schreiber voue aussi une passion sans commune mesure pour la cuisine ! Une tambouille simple, joyeuse mais aussi terriblement ancrée dans une philosophie de vie. Un formidable fil conducteur même sur les voies d'une certaine sagesse ! « ENJOY. Mes recettes pour grandes tablées » Ed Flammarion, un livre comme une invitation à la joie et à un certain art de vivre si doux et si réconfortant !



Enfin une question existentielle : comment boire de la piquette ? Certains vous diraient de passer votre chemin, d'autres iraient de leurs conseils avisés pour nous faire avaler la pilule, la vinasse, ou le picrate ! Pour les astuces du jour, c'est l'ami Fabrizio Bucella de l'Académie Inter Wine and dine qui s'y collera !

