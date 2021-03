Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi dans « Bientôt à Table ! »

Levures, levains and Co, plongeons dans le pétrin !

La bonne baguette, un patrimoine en danger ?

La Bibliotheca Gastronomica, un fond documentaire exceptionnel !



Depuis quelques années, l'art de la boulange maison se répand comme une trainée de farine ! Entre les adeptes du levain, ne jurant plus que par lui et les autres trouvant leur compte dans des levures fraiches ou sèches, la communauté s'agite autour de ces bactéries au pouvoir levant. Mais au fait de quoi parle-t-on ? Comment opérer les bons choix en matière d'aides au levage ? Comment créer l'alchimie et surtout le petit supplément d'âme qui nous est si cher ? Carlo De Pascale nous en dira plus !



La baguette emblème d'un certain art de vivre à la française mais qui en voit des vertes et des pas mures !

Face à la demande, l'industrie s'est emparée de ce pain allongé pour ainsi le violenter, le dénaturer, lui ôter tout supplément d'âme. De nombreux amateurs parlant même d'un patrimoine à protéger !

La bonne baguette est-elle en danger ? Pour nous guider 3 experts qui ont à cœur de réhabiliter ce marqueur identitaire fort de l'art boulanger !

Loïc Bienassis - Chargé de mission scientifique à l'Institut Européen d'Histoire et des Cultures de l'Alimentation à l'Université François-Rabelais de Tours

Gery Brusselman : fondateur du site « Tartine et Boterham »

Yves Guns et Rémy Barat : boulangers militants et ardents défenseurs de la baguette artisanale au levain !



Enfin, découverte d'une initiative pour ainsi sauvegarder un fond documentaire exceptionnel (et belge) d'ouvrages dédiés à l'histoire de l'alimentation et de la gastronomie « La Bibliotheca Gastronomica Charles-Xavier Ménage ». Explications avec l'historien Pierre Leclercq.



Bientôt à Table ! Tous les samedis 11h-12h00 au micro de Sophie Moens.

