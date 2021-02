Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi dans « Bientôt à Table ! »

La Cité ardente en mode locavore

Thomas Troupin, le trublion de la scène culinaire liégeoise

Lothar Vilz, de la limousine étique, il en veut !

Le Guide Michelin boit-il la tasse ?



Le local a la cote. Depuis quelques années, le voilà même devenu valeur refuge, le graal dans de nombreux foyers. Une réappropriation des filières, des producteurs aux consom'acteurs pour ainsi réinsuffler le sens originel dans notre acte nourricier. La filière bouillonne, initiatives et projets essaimant aux quatre coins du pays pour ainsi valoriser les productions de nos terroirs. La ville de Liège ne faisant pas exception à la règle, les démarches au plus près des producteurs émergent sur ces terres du bien manger. Décryptage dans le cœur de la cité des Princes-Evêques en compagnie de Carlo De Pascale !



Spéciale Chef

Invité du jour : Thomas Troupin de la table « Toma » à Liège.

Le définir en quelques mots relève de la gageure, tant la vision du chef décodifie l'exercice culinaire. Détricoter les codes, les réinventer ensuite selon les inspirations... Thomas est là, mais jamais là où nous pourrions l'attendre... A travers son nouveau concept de cuisine immersive le voilà détonner dans le cœur de la vieille ville de Liège... Et ne vous étonnez de rien, le gaillard entend bien secouer la gastronomie pour le plus grand plaisir de nos papilles ! Découverte dès 11h00 !



C'est de la Limousine, et c'est du Wallon ! Balade du côté des Cantons de l'Est à la découverte d'un éleveur militant et engagé : Lothar Vilz. Héritier d'une famille d'éleveurs, l'homme à très tôt compris l'urgence de repenser le système passéiste et productiviste de ses aïeux. Les champs de l'exploitation familiale y accueilleront, il en fera son mantra, de splendides Limousines nourries d'herbes bien grasses ! Au final ? De la bidoche locale de haut-vol !



Le Guide Michelin boit-il la tasse ? La question peut légitimement être posée à l'heure où la concurrence digitale fait mouche et que les polémiques s'accumulent. Les étoiles, pour le meilleur et pour le pire ? Le journaliste Samy Hosni s'est fendu d'une enquête dans le cœur de la galaxie rouge...



Bientôt à Table ! Tous les samedis 11h-12h00 au micro de Sophie Moens

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS Émission Bientôt à Table !