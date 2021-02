Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi dans « Bientôt à table ! »

Des chicons, du gratin, what else ?

Le bonheur est dans le thé

Bel'grains, de la céréale locale on en veut !



Légume de l'hiver par excellence, le chicon de pleine terre est cultivé dès le mois de novembre jusqu'au mois de mars, les derniers plans de la saison étant encore en terre. Occasion rêvée de nous pencher sur cet emblème feuillu à l'ancrage bien belge. Depuis sa culture à ses déclinaisons culinaires, le grondwitloof se la joue vedette du jour avec Carlo De Pascale.



« Le thé est un monde à lui seul. Un univers en expansion... » C'est en ces mots que l'ouvrage « Le bonheur est dans le thé » de Nathalie Masset ouvre la parenthèse enchantée et l'incursion dans le monde bigarré du thé. De Darjeeling à l'Ancient Tea Forest de la région du Yunnan au thé bleu-vert du Fujian, la sommelière nous invite à découvrir les précieuses feuilles. Une route sous forme d'initiation à l'art du thé au fil des saveurs et des recettes ! A lire : Le Bonheur est dans le thé. Nathalie Masset Ed La Renaissance du Livre.



Une filière pour ainsi promouvoir des céréales bio et locales, voilà le crédo de la coopérative Bel'grains. Une initiative accompagnée par la Fédération Wallonne de l'Agriculture pour ainsi soutenir un tissu agricole de nos régions. Au final, des farines 100% bio, traçables et équitables. Explications avec Laura Lahon chargée de mission à la Fédération Wallonne de l'Agriculture.

