Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi dans « Bientôt à Table ! »

A vos reblochons, prêts... tartiflez !

On va déguster le carnaval

C'est du bon, c'est du Wallon !



Semaine polaire sur le front des températures. ça grelotte, ça frissonne, ça gèle mais il existe un remède 100% efficace et roboratif : la tartiflette ! Plat originaire de Savoie, le voilà s'inviter sous les grills de nos fourneaux ! Mais attention, nous ne transigerons pas sur les gestes et le choix des ingrédients : patates, reblochon et savoir-faire pour braver les grands froids de l'hiver ! Explication par Carlo De Pascale.



Baisers de Malmedy, double-crêpe de Binche, eûrèye do laetare de Stavelot, biscuits à la cannelle façon Bastogne, salade russe aux harengs... Les spécialités gourmandes du carnaval sont nombreuses et variées. Des plats réconforts pour ainsi affronter les longues semaines du Carême et qui désormais marquent l'identité de nos régions. Balade ce samedi à travers les emblématiques des banquets et cortèges avec le chef Stefan Jacobs du restaurant « Hors Champs » à Ernage. Le gaillard, pas avare de créativité, vient de leur dédier un take-away thématique et joyeusement gourmand !



Spécialités d'ici et d'ici, pour le meilleur rien que le meilleur, Marianne Périlleux nous emmène ce samedi pour une déambulation gourmande en mode carnaval... Dans sa besace, du Gin de Binche à l'orange sanguine !

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS Émission Bientôt à Table !