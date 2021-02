Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi dans « Bientôt à Table ! »

Crise sanitaire, horeca... Et demain ?

Potages, veloutés and Co, sous les couvercles des soupières !

Des histoires de bulles, de sentir et de ressentir



En ce début du mois de février, toujours aucune information quant à une possible date de réouverture de l'Horeca... Le secteur dit boire la tasse alors même que le moratoire sur les faillites vient d'être levé. Pour certains, les trains d'aides engagés par les Régions ne suffiront pas à garder le bateau à flot. Pour d'autres, sans réouverture prochaine, c'est la chronique d'une fin annoncée... Quel regard poser sur cette situation fragilisant ce secteur si bienfaiteur ? Décryptage avec Carlo De Pascale.



Un tantinet régressives, soupes d'ici ou de là-bas, des potages version veggie, au pho asiatique, au dhal indien ou au minestrone italien... Rien à faire, ses ingrédients immergés dans le précieux liquide, ont le don de nous rendre fous. Alors, soulevons les couvercles des soupières, en compagnie de Julien Ponceblanc auteur du « Journal d'un amoureux des soupes ». Petit-fils de boulanger, de cultivateur et créateur de l'enseigne Greenshoot, la passion chevillée au corps, le voilà se plonger avec délectation dans ce plat teinté de nostalgie mais aussi d'une étonnante modernité!



« Goûter est un acte qui permet d'assimiler le monde extérieur dans notre corps. Parmi les différents actes du « toucher », goûter est les plus intime, car c'est le monde extérieur qui entre dans notre être. » C'est en ces mots que la poétesse Ryoko Sekiguchi nous invite pour un voyage sensoriel hors du temps. « Sentir » une épopée et une première aventure entre poésie et exploration des sens, menée par l'écrivaine Ryoko Sekiguchi en territoire liquide : le vin de champagne. Des bulles, des rencontres, du sentir et du ressentir pour une belle entame de week-end !



