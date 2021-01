Bientôt à Table ! : Tout sur le couscous! sur Auvio

Le Maghreb s’invite dans l’assiette ! Des histoires de couscous et de renouveau de vins ! On dit de la cuisine qu’elle fédère et rassemble les peuples. Après l’inscription du couscous au patrimoine immatériel de l’Unesco en tant que plat maghrébin, peut-on parler d’une nouvelle géopolitique de la cuisine maghrébine ? Qu’il soit tunisien, algérien, tunisien ou même sicilien, l’histoire d’une icône unificatrice nous sera contée par Carlo De Pascale ! Le couscous, on l’aime et on le malmène ! Un emblème de la cuisine familiale qui en voit des vertes et des pas mûres ! Entre semoules express et produits de piètre qualité, la révolte gronde dans les couscoussières! Depuis le choix des semoules aux épices, comment s’initier à cet art délicat du couscous ? Réponse avec Hassan Charach, enfant de Ouarzazate et créateur de l’enseigne Au souk en Brabant Wallon. Longtemps destinés à n’être utilisés comme de vulgaires vins de coupages, les vins du Maghreb ont depuis des décennies opéré un virage important. Portés par une histoire viticole millénaire et d’illustres poètes, les voilà même opérer leur mue. Balade, au fil des quatrains d’Omar Khayyâm dans le cœur des vignes, de ces nouveaux cépages et techniques viticoles, avec l’ami Fabrizio Bucella de l’Académie Inter Wine and Dine !