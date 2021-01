Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi dans « Bientôt à Table ! »

Le repas à l'italienne, comme un supplément d'âme dans nos assiettes

On va déguster l'Italie by François-Régis Gaudry

Des femmes, des amphores, des vins natures : le renouveau du vignoble transalpin



Antipasti, pasta della mamma, dolci de la nonna... La tablée italienne, plus qu'un moment gourmand, l'incarnation d'une âme d'un peuple ainsi réuni autour de ce moment sacré : le repas. Depuis la prima colazione, au pranzo à la cena... Un moment de partage ultime où se font et se défont les histoires d'hommes et de familles résolument unis autour du bien manger ! Plongeons dans un moment de partage singulier et sacré en compagnie de Carlo De Pascale.



« On va déguster l'Italie, du panettone aux spaghetti al ragù de scorsese. Tutta la cucina italiana » En ce début d'année 2021, la bande à Gaudry nous revient avec un opus bien roboratif : 3 kilos de savoirs érudits, de partages gourmands et de pépites culinaires autour de la cuisine transalpine. Un cabinet des curiosités comme une invitation au voyage sur cette terre pétrie de régionalismes, de traditions et de spécialités savoureuses. Depuis le renouveau des pastas, en passant par les charcuteries, aux tours de mains indispensables, aux sacrilèges à ne surtout pas commettre... François-Régis Gaudry, cheville gourmande d'On va déguster sur France Inter, nous invitera à poser les pieds sous les tables d'Italie... Au gré de ses humeurs, un condensé de cette Italie vibrante à l'heure de l'apéro !



Parler de l'Italie sans évoquer son vignoble serait considéré comme un crime de lèse-majesté par les amateurs. D'autant qu'en 2021, le vignoble opère une véritable mue voire un tournant crucial. Des nouvelles terres converties au bio, aux vins natures, en passant par le travail en amphores ou l'émergence de femmes qui ne comptent désormais plus pour des prunes... Une gorgée de découvertes et un vent de renouveau vinique avec l'autrice et caviste Sandrine Goeyvaerts de la Pinardothèque.



