Bientôt à Table ! : sur Auvio

Le litchi, de l'exotisme... et du soufre dans nos corbeilles

Les secrets de la Mère Brazier

Cuites... Du politiquement incorrect dans les arrière-cuisines des chefs !



En cette période hivernale, ce petit fruit au nom exotique, se déverse par tonnes dans les étals de la distribution.

Litchi branche de la Réunion, de Thaïlande, de Chine ou de Madagascar, ces petites perles de l'Orient, avec ou sans soufre, s'invitent dans le calendrier de saison ! Et puisqu'un consommateur averti en vaut deux, utile de le décortiquer afin de ne pas être dupes ! Explication avec Carlo De Pascale.



« Bien des chefs ont marqué leur passage avec plus ou moins de brio, mais peu marqueront d'une empreinte indélébile le monde de la cuisine comme la Mère Brazier, puisqu'elle demeure encore aujourd'hui l'un des piliers de la gastronomie mondiale. » C'est en ces mots que Paul Bocuse décrivait cette femme mentor, première cheffe triplement étoilée, et qui l'aura formé au métier de la gastronomie. Eugénie Brazier, devenue l'une des figures de proue des mères lyonnaise, des audacieuses qui ont écrit l'histoire de la gastronomie, des cheffes hors pair, des self-made woman avant l'heure, cultivant tant l'humilité que l'excellence. Incursion dans l'univers de cette icône en compagnie de sa petite-fille Jacotte Brazier à l'occasion de la sortie du livre « Les secrets de la Mère Brazier » Ed Solar



Elle se qualifie comme le couteau suisse de la food : journaliste, critique gastronomique, bloggeuse, consultante culinaire, Victoire Loup, ancienne cheville ouvrière du mouvement Fooding, partage désormais sa vie entre Paris et Los Angeles. Humer les tendances d'ici ou là-bas, zieuter dans les arrière-cuisines des chefs... Les activités du quotidien et désormais de prédilection pour cette empêcheuse de manger en rond ! Après le best-seller « A la maison » l'autrice nous revient avec un opus politiquement très incorrect « Cuites. 60 recettes faciles pour lendemains difficiles » Ed Human Humans. En version bouillon, carné ou détonante... Comment les maestros des fourneaux dissipent les méfaits des soirées arrosées ? Un prisme audacieux pour ainsi lever le voile sur les intimités de 60 orfèvres de la cuisine contemporaine...



