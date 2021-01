Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi dans « Bientôt à Table ! »

Du plaisir régressif en bol, vive le riz au lait !

Nagori : la nostalgie de la saison qui passe

Un tour du monde en 80 jours et 5 whiskys de légende !



Dessert emprunt de nostalgie, petite Madeleine de Proust pour les uns, digne héritier de la cuisine bistrotière pour les autres, régressif et réconfort à souhait, le riz au lait entame sa reconquista dans les foyers ! Et en vous-fiez pas à ses airs rustres et vils, sous ses apparences, se cache l'un des desserts réconfort les plus attachant qui soit ! Du riz rond, du lait, de la vanille... Un petit tour de main suffit à créer l'émotion, simplement... Plongeons addictif avec Carlo De Pascale.



Le concept est japonais et ne connait pas d'équivalent chez les occidentaux : le nagori. Une certaine idée du temps qui passe et une nostalgie des saisons s'égrainant inexorablement... Nagori c'est l'histoire du temps des tomates de l'été laissant la place aux généreux et voluptueux choux de l'hivers qui s'éclipsent ensuite pour voir poindre les pousses d'asperges gorgées de chlorophylle... Une histoire d'émotions, de ressenti, et d'un regard différent sur nos assiettes. Explications avec la poétesse écrivaine Ryoko Sekiguchi.

Dès 11h40, embarquement pour une tour du monde en 80 jours à la recherche de 5 whiskys de légende. Trame de ce nouveau roman graphique bien tourbé « Whisky » (Ed Les Arènes BD) par les auteurs et Chevaliers de l'Ordre du Malt : Stéphane Carrié, Arnaud Delalande et Stéphane Douay. A la manière d'un récit de Jules Verne, les compères nous emmènent à la découverte de cette eau-de-vie historique. Depuis l'Irlande, au Japon en passant par les Usa... un récit bien malté et charpenté pour toucher du bout des lèvres, le divin !

