Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi dans « Bientôt à Table ! »

2021, année de la joyeuse gourmandise !

Bonnes résolutions et alimentation saine pour l'année nouvelle !

Des histoires bacchiques dans l'opéra.



Après l'annus horribilis que nous venons de passer, le temps est arrivé de poser sur papier les bonnes résolutions gourmandes de cette année nouvelle ! 2021 sera terriblement gourmande ou ne sera pas! Addictive à souhait, locale jusqu'à plus soif, ancrée dans les réalités agricoles ou HoReCa du moment... Comment redonner du sens à notre assiette ? Comment allier plaisirs et gourmandise ? Comment insuffler une dynamique cohérente dans nos actes d'achats tout en se faisant du bien ? Petite liste non exhaustive de cette « to-do list 2021 » avec Carlo De Pascale.



Après les excès alimentaires de ces mois de confinements, utile de reprendre la main sur notre assiette ! Aux oubliettes les chips devant la tv, les sucreries à la louche et les sodas pour contrer les coups de déprime, place aux bonnes résolutions (du moins, nous essayerons !) Conseils et astuces pour ainsi avancer sur les chemins de l'assiette équilibrée avec le médecin nutritionniste Anthony Berthou co-auteur de l'ouvrage « Yuka, le guide de l'alimentation saine » Ed Marabout !



Enfin, incursion musicale dans le cœur des plus grands airs d'opéra... mais en mode bacchique ! Le saviez-vous, entre Don Giovanni et son Marzemino, entre chansons à boire, le mythique « Traviata » de Verdi ou l'hymne à Bacchus d'Orphée aux enfers d'Offenbach, les allusions plus ou moins marquées au vin y sont légion ! Décryptage en notes joyeuses avec Fabrizio Bucella co-auteur d'un ouvrage collectif sur l'opéra.

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS Émission Bientôt à Table !