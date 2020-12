Bientôt à Table ! : sur Auvio

Bientôt à table en mode festif !

Une Saint-Sylvestre en mode take-away !

De la diplo à la triplo, l'huître se décoquille !

Le champagne, le roi des bulles, entre mythes et marketing !



On aurait voulu en cette fin d'année, pouvoir nous attabler chez nos chef(fe)s préféré(e)s et festoyer comme au bon vieux temps... Crise sanitaire oblige, pour ce réveillon si particulier, changeons la tradition : osons le « take-away »! Du plaisir en mode win-win pour ainsi soutenir un secteur horeca fragilisé ! En mode gastronomique, veggie, local ou simplissime... Il y en aura pour tous les goûts et toutes les bourses ! Un livré à domicile signé Carlo De Pascale !



L'huître demeure depuis des décennies dans le top 3 des produits festifs les plus consommés en Belgique. En versions plates, creuses, de la Bretagne à la Normandie en passant par la Zélande, l'offre se fait désormais large et multiple. Mais attention, en la matière, il y a huître et huître : des bassins ostréicoles traditionnels aux écloseries de mollusques triploïdes, de quoi parle-t-on ? En version bio ou de labo... comment opérer les bons choix ? Réponse avec Adrien Teyssier, de la maison Thalassa Tradition. Son crédo : la réhabilitation d'une ostréiculture naturelle!

Plateau de recettes offert par le chef Laurent Folmer du restaurant « Couvert-Couvert » à Heverlee.



Comment le champagne a-t-il atteint au fil des siècles, un tel prestige au point de devenir LE symbole festif par excellence dans le monde entier ? Comment expliquer une telle mythification ? Une simple histoire de marketing ? Pas si sûr ! Le spécialiste du marketing et de la bulle, Jonaas Rooka professeur à l'EMLyon Business school s'est fendu d'une analyse pétillante et bien documentée sur les mythes fondateurs du champagne. Alors sabrons les bouteilles et vive 2021 !



Bientôt à Table ! Tous les samedis 11h-12h00 sur La Première au micro de Sophie Moens

