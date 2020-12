Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi dans « Bientôt à Table ! »

Traditions de Noël d'ici et là-bas.

Trois chefs s'invitent au réveillon !





Des 13 desserts provençaux, aux poissons fermentés Scandinaves, du riz à la cannelle portugais, au barsczc de Pologne, en passant par l'incontournable Christmas pudding aux saveurs de Brexit cette année... Le repas de Noël incarne plus que n'importe quel autre, les traditions locales d'un pays. Un prisme passionnant pour ainsi découvrir les histoires de peuples, les us et coutumes par-delà le monde. Des veillées gourmandes multiples et riches d'enseignements sur ces traditions de Noël. Découverte emmenée par Carlo De Pascale.



Un Noël gourmand en compagnie de la crème des chefs, cela vous tente ? L'équipe de « Bientôt à Table ! » convie ce samedi 4 talents belges ! Entre le chef de l'année Christophe Pauly (Le coq aux champs), au jeune espoir 2020 Stefan Jacobs (Hors-champs), à l'apôtre du produit local Eric Fernez (Eugénie à Emilie) sans oublier le plus fidèle disciple de la zwanze bruxelloise Vincent Thomaes (Le Wine Bar du Sablon)... Ces 4 as se livreront à un exercice délicat : nous livrer leurs conseils pour ainsi « sublimer » volailles et autres boudins, noix de Saint-Jacques, homards et toutes ces stars festives. Conseils d'achats, bon tuyaux cuisine... Ils lèveront le voile pour un réveillon en petit comité mais plus que jamais savoureux !



Bientôt à Table à l'heure festive, émission en direct ce samedi 17 décembre au micro de Sophie Moens.

