Bientôt à Table ! : sur Auvio

Besoin de réconfort ? Cuisinons l'oignon

Une histoire naturelle des tannins

Force et houblon : tout ce qu'on ne vous a jamais dit sur la bière !



En le déshabillant, rien à faire, les larmes nous en coulent !

On l'aime en soupe, simplement braisé, lové dans une poêlée de légumes, l'oignon définitivement roi de la saison ! Mais ne vous y trompez pas, sa famille est large et variée tout comme ses déclinaisons culinaires! Découverte emmenée par Carlo De Pascale.



Parler de tannins c'est évidemment penser aux vins, à ce petit supplément d'âme qui créé la magie dans nos palais... Mais en parler c'est tant et tant d'autres choses, insoupçonnées pour le néophyte. Une famille de molécules qui conditionne les goûts, les couleurs de nos assiettes. S'en passer ? Vous n'y pensez pas, vous y perdriez toutes les saveurs du monde !

Découverte du jour emmenée, une fois n'est pas coutume par un scientifique, le biologique Marc-André Selosse auteur du livre « Les goûts et les couleurs du monde » (Ed Actes Sud) qui s'est récemment vu gratifié du prix « 2020 mange et livre. Une histoire naturelle des tannins, de l'écologie à la santé en passant bien entendu par le contenu de nos assiettes !



Enfin, osons le plongeons dans le cœur méconnu de nos bières : blondes, brunes, ambrées avec ou sans houblon... Laissons-nous emporter avec le phénomène de la toile : le zythophile, Jivay ! Avec sa web-Tv devenue référence, le voilà poser son érudition et sa passion dans un livre détonnant « Tout ce qu'on ne vous a jamais dit sur la bière » (Ed Michel Lafon). Force et houblon dès 11h45 en guise d'apéro !

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS Émission Bientôt à Table !