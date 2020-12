Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi dans « Bientôt à Table ! »

Des Saint-Nicolas, tout choco, tout locaux !

Au beurre ! Le retour de la cuisine fondante

Du spéculoos artisanal sinon rien !



Tradition oblige, Saint-Nicolas déposera ce 6 décembre des tonnes de chocolats pour les enfants sages... Oui, mais pour cette édition 2020, exigeons du local ! Chocolatiers de nos terroirs, talents belges, audacieux créateurs de nos villages, ces militants belges de la fève vont, pour ce millésime, remplir la hotte du Grand-Saint ! Et des fois que le Père Fouettard aurait perdu son carnet de bonnes adresses, nous lui filerons les nôtres !

Cortège emmené par Carlo De Pascale !



Du beurre au spéculoos, savoureux combo pour cette édition festive !

Incursion d'abord dans le cœur de la cuisine au beurre ! Longtemps voué aux gémonies, le voilà revenir en odeur de sainteté dans nos petits plats. Formidable exhausteur de goût, créateur de textures qui permet toutes les audaces culinaires, le beurre s'étale rien que pour le meilleur. Depuis la vache, à ses secrets de fabrication en passant par ses applications, le livre « Au beurre » de Gala Collette et Victor Coutard offre un panorama 100% tartinable de cette motte savoureuse !



Découverte ensuite de la folle histoire d'un biscuit devenu emblème d'une certaine identité nationale : le spéculoos. Entre beurre, cannelle, épices et grande histoire... Balade dans le cœur des ateliers de la mythique maison Dandoy avec Alexandre Helson.



