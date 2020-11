Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi dans « Bientôt à Table ! »

Dans les vergers de bigaradiers... Extase et fleurs d'orangers

Quand le rhum nous rend baba !

Des ambassadeurs du bon et du local.



Son parfum a conquis au fil des siècles la parfumerie mais aussi, la cuisine ! Alors que le Roi Louis XIV en agrémentait ses boissons, nous voilà à distiller cette précieuse odorante dans nos petits plats et pâtisseries. L'eau de fleur d'oranger comme un shoot de Méditerranée, fulgurant, détonnant ! Ce samedi, voyage sensoriel dans le cœur des vergers de bigaradiers. Fermons les yeux, laissons les émotions nous transporter... Moment de grâce en perspective et découverte en orange amère, emmenée par Carlo De Pascale.



Le rhum nous rend baba, et rien de plus vrai depuis les années 2000, les experts parlant même de reconquista. Eau-de-vie historique autant que mondialisée, incursion ce samedi dans le cœur des distilleries et alambics de rhums. Une histoire dans la grande histoire, où se croisent les colons, les esclaves, les maitres distillateurs, les savoir-faire, les nations et les passions... Le journaliste Fabien Humbert vient de lui dédier une bible « Rhum » aux Editions Hachette pour ainsi nous initier à ce spiritueux intemporel (autant qu'essentiel ?).



Des ambassadeurs du bon et du local, balade mensuelle en compagnie de Marianne Périlleux. Au menu du jour : de la courge de Philippeville, de la boulette de Surice et un pôle d'attractivité gourmand sur la Place Bruxelloise !



« Bientôt à Table ! » tous les samedis 11h- 12H00 au micro de Sophie Moens

