Le retour de l'automne annonce comme un marronnier, l'arrivée des châtaignes ! A ne pas confondre avec le marron d'Inde, ce fruit économique et de saison ne fait pas que piquer... Mieux, une fois débarrassé de sa bogue, il vient titiller nos papilles entre douceur et réconfort. Comment le cuisiner ? Ses applications sont nombreuses. Grillé au four pour ces longues soirées de confinement, en purées, en soupes... Morceaux choisis et panier bien rempli pour un passage au grill avec l'ami Carlo De Pascale. Qu'ont en commun les fruits à coques et les graines d'oléagineuses ? Longtemps réputés comme gras, les voilà redevenir incontournables dans tout bon régime alimentaire! De superaliments qui en plus de leurs atouts, offrent une large palette de déclinaisons dans notre cuisine du quotidien. Avez-vous déjà testé la pâte de noisettes, le pesto de pistache, la purée à la noix ou encore des falafels au sésame ? Tentés ? Claude Aubert et Geneviève Maubon co-auteurs du livre « Amandes, noix, graines & Cie » Ed Terre Vivante casseront la croûte en notre compagnie ! La cuisine se déguste, mais s'écoute aussi ! En 2020, le foodcast devient même incontournable pour se remplir les oreilles de toutes ces histoires et récits de cuisine. Dernier exemple en date, « Salade Tout », le premier podcast natif belge co-produit par la RTBF. Pour cette saison 2, nos deux web-reporters : Elisabeth Debourse et Axelle Minne ont tendu leur micro pour une immersion gourmande à la sauce corona !