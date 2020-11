Bientôt à Table ! : sur Auvio

La grenade se dégoupille pour le meilleur rien que le meilleur

Des changements de cap... Cap sur le bon pain !

Des bulles pour questionner notre rapport à la bidoche...



Icône dans le sacré, la grenade fait aujourd'hui des émules en cuisine. Un fruit superstar, bombe santé et qui inspire les chefs. La grenade pour le meilleur rien que le meilleur nous sera contée par Carlo De Pascale. Petits arilles entre douceur et acidité rien que pour nos papilles, on va se régaler !



Des récits de vie, des changements de cap pour une réhabilitation en bonne et due forme du bon pain ! La bonne miche, on en veut plus que jamais. Rencontre ce samedi avec des militants, des engagés, des passionnés. Depuis Liège à Bruxelles, ils œuvrent dans leurs ateliers à remettre les pâtons de qualité en avant !

Jacques Lichtenstein des « Pains de Jacky - Enjoy my bread ». Du stylisme à la boulange, un pas sur le côté, au fil d'un artisanat de bouche et du sens retrouvé.

Quentin Spineux de la coopérative l'Amicale des Boulangers, 3 acolytes dont un ancien journaliste, une ancienne chargée de communication et un web master, devenus les maitres du pâton Made In Liège ! Des parcours atypiques mais bien dans l'air du temps qui nous seront contés en cette heure du bien manger !



Enfin un questionnement sur notre rapport a la viande ! Carnassiers sortez vos lunettes de lectures, l'auteur scénariste Cédric Taling vient de se fendre d'un roman graphique détonnant « Comme une bête, ou comment je suis devenu végétarien »

Autant d'images croquées pour ainsi nous interroger mine de rien, sur tant et tant d'automatismes qui ont fondé notre civilisation accro à la bidoche !



« Bientôt à Table ! » tous les samedis 11h- 12h00 au micro de Sophie Moens

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS Émission Bientôt à Table !