Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi dans « Bientôt à Table ! »

Dis-moi ce que tu as dans ton frigo, je te dirais comment tu vas confiner !

Des congélos, des chefs... Le strip-tease intégral



Confinement acte 2 : Entre pâtes stockées et farines à ne plus savoir qu'en faire, nous avons tous sans doute, remplis nos frigos et placards pour ces longues journées de confinement.... Oui, mais en la matière, ce moment hors du temps, ne s'envisage pas forcement de la même manière. Entre accros aux conserves qui envoient valser raviolis en boîtes, aux aficionados de l'ultra-frais adeptes du tout veggie, aux protéinophiles qui entassent légumineuses et fèves pour ainsi affronter les assauts du virus... Ce samedi, petite parenthèse psycho-gourmande autour de l'adage revisité : « Dis-moi ce qui tu as dans ton frigo, je te dirais comment tu confineras ! ».



Enfin en cette période de pause forcée pour le secteur Horeca, l'équipe de « Bientôt à Table ! » nous invite à découvrir des territoires secrets: les réfrigérateurs des chefs ! Comment ces as du bien manger, ces disciples de l'excellence, ces faiseurs de goûts, une fois les lames déposées, cuisinent-ils à la maison ? Que contiennent leur frigo et placards ? Quels essentiels pour passer ces longues heures à la maison ? Ce samedi, un strip-tease intégral du congélo de nos chefs ! Entre un aubergiste de campagne étoilé, à un locavoriste jusqu'au boutiste à de la bistronomie décomplexée et nature en passant par du traiteur collaboratif (et féminin !), cinq prescripteurs pour ainsi nous emmener !



- Yves Camdeborde chef français, pape de la bistronomie et ancien juré Masterchef sur TF1.

- Vincent Gardinal du Prieuré Saint-Géry à Beaumont.

- Thomas Algoet, entre quille natures et rillettes, chefs des « Petits Bouchons »

- Isabelle Arpin de « La Bonne étoile » un traiteur collaboratif et local!

- Ludovic Vanackere de l'Atelier de Bossimé en Province du Hainaut

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS Émission Bientôt à Table !