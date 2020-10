Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi dans « Bientôt à Table ! »

Le poireau, c'est pas du pipeau !

Stephane Diffels, un chef (qui l'air de rien) envoie du lourd !

Faut-il faire confiance aux œnologues ?



En soupe, en purée, en gratin, en duo avec des œufs ou en quiche... Rendons au poireau tous les honneurs, d'autant qu'en la matière, ce vaillant de saison envoie valser tous les préjugés sur la cuisine paysanne! Des radicelles aux sommités, savourons-le et redécouvrons-en tous les secrets avec Carlo De Pascale.



Alors que l'HORECA se voit forcé à garder portes closes, ouvrons les nôtres à ces chefs qui font ainsi briller notre gastronomie locale. Ce samedi, un as qui l'air de rien... envoie du lourd ! Au plus près de son terroir, l'homme façonne une cuisine bien dans l'air du temps : juste, locale, éthique et terriblement généreuse. Alors à défaut d'aller trainer nos papilles sur la place Place du Vieux Tilleul à Fontin, cet autodidacte adepte de la cuisson au feu s'invite chez nous : Stéphane Diffels pour ainsi nous régaler en cette heure apéritive, c'est le menu de cette « Spéciale Chef(fe)!



Enfin, faut-il faire confiance aux œnologues ? Question cruciale alors que ces éminences soufflent le chaud et le froid dans le monde viticole. Quel crédit accorder à leurs jugements viniques ? Ces faiseurs de réputations sont-ils à ce point fiables ? Une expertise d'experts par un expert Fabrizio Bucella de l'Académie Inter Wine and Dine !

