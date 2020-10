Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi dans « Bientôt à Table ! »

L'art délicat de la purée maison !

Comment la cuisine nous a civilisés ?

De la vigne à la BD, itinéraire d'un faiseur de bon et de beau !





Ses saveurs font remonter des souvenirs d'enfance, faisant d'elle une madeleine de Proust ! Certains l'aiment chaude et beurrée façon Robuchon, d'autres plus aérienne aux herbes du jardin et certains s'en accommodent même en flocons déshydratés. La purée s'invite ce matin dans nos assiettes ! Une quête du goût et de plaisirs régressifs mais dont la réussite réclame un vigoureux tour de main ! Explications avec Carlo De Pascale.



« La cuisine n'est pas seulement une pratique qui nous distingue de l'animal, elle fait même notre spécificité ! » Depuis la cueillette à la cuisson des aliments en passant par le partage de la nourriture... Autant de comportements et de pratiques qui ont ainsi fondé notre civilisation. Incursion dans cette mémoire fondatrice avec Alexandre Stern, auteur de ce nouvel opus « Le singe cuisinier. Comment la cuisine nous a civilisés ? » Editions Odile Jacob. L'homme y retrace notre grande épopée culinaire qui a fait de nous « singe cuisinier » si particulier.



Enfin détour par le bordelais, terres d'un vigneron atypique : à la fois planteur de vignes, faiseur de vin mais aussi auteur de BD, Nicolas Lesaint, vient de se fendre d'un roman graphique « Couleur vigne » publié aux Editions Feret. Le récit inspiré de fait réels d'un homme qui devra son salut au raisin! Une incursion poétique et romanesque pour ainsi toucher l'âme de la vigne...

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS Émission Bientôt à Table !