Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi dans « Bientôt à Table ! »

Journée Mondiale du Refus de la Misère : nos assiettes paient un lourd tribut...

La patate douce : prix tout doux mais maxi plaisirs

Faut-il faire confiance aux œnologues ?



« Parmi nos besoins essentiels, il y a celui non pas de tout simplement manger, mais bien, celui d'avoir accès à l'alimentation quand nous en avons besoin, et donc avoir accès à une alimentation de qualité suffisante... C'est même l'un des droits humains. » En cette Journée Mondiale du refus de la misère, focus sur cette problématique centrale, alors que les banques alimentaires voient leurs chiffres exploser. Comment envisager l'alimentation dans un tel contexte ? La malbouffe est-elle une fatalité ? Quels modèles pour ainsi enrayer cette misère qui se retrouve, in fine, dans le bol alimentaire des belges ? Décryptage avec Carlo De Pascale.

En écho à cette journée du refus de la misère, l'occasion nous est donnée de mettre en avant une pépite de saison qui n'offre que des avantages : nutritionnelle, économique et savoureuse, la patate douce. Longtemps oubliée, la voilà revenir en odeur de sainteté, et ça tombe bien, en la réhabilitant, certains y voient une formidable opportunité de contrer la malbouffe en ces temps économiquement troubles !

Explications avec la maraîchère Virginie Gilbert, co-fondatrice d'un jardin en auto-cueillette « A L'Orée du bois » à Ecaussinnes.

Conseils et tours de mains avec le chef Laurent Favre-Mot. Sa cuisine se veut une réflexion sur sa responsabilité envers l'homme, la nature et la société. Depuis Dinan sur la Côte d'Emeraude et sa table « Rustic is the new chic », l'homme envoie une tambouille qui dérouille et sacrément dans l'air du temps!

Enfin, « Faut-il faire confiance aux œnologues ? », c'est la question choc que se posera l'expert es vino Fabrizio Buccella.

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS Émission Bientôt à Table !