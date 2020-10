Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi dans ¿Bientôt à Table!¿

¿Papa, c'est quoi cette bouteille de lait?¿

Le miel, l'or jaune de nos placards

Le nut'butter, le nouveau combo de la foodosphère!



Le lait, un produit de consommation courante dans les foyers belges. Pour autant, un liquide qui pose questions et qui interroge plus que jamais. De quoi parle-ton? La pub nous en a-telle fait boire des vertes et des pas mûres? Le sans lactose: kezako? Du lait équitable, possible aujourd'hui? Plongeons avec Carlo De Pascale dans le coeur de nos bols laitiers!



Un elixir santé qui nous caresse les papilles, un suave nectar qui nous invite pour des voyages détonnants, le miel! Un produit réconfort mais qui peut aussi révéler une face plus obscure. Ce samedi, une incursion au coeur de celui que l'on surnomme , le nouvel or jaune de nos cuisines, celui qui attise toutes les convoitises et les gourmandises...

Décryptage avec Hubert Gorgemans: conférencier apiculteur ¿Terre at Air¿ et le chef étoilé Pascal De Valkeneer. A la faveur d'un produit d'exception, il a opté pour l'installation de ruches dans le jardin potager de son ¿Le Chalet de la Foret¿.



Enfin, découverte de pâtes à tartiner qui s'invitent dans la cuisine healty: les beurres d'oléagineux! A base de noix, de noisettes, d'amandes... Les voilà se lover sur nos toasts et tartines veggies. Mais de quoi parle-t-on? De quoi ces pâtes sont-elles composées? Nouvelle tendance fugace ou réel aliment à imposer sur nos tablées? Découverte avec Alizée Alexandre, créatrice d'une enseigne 100% belge Nut'Ly!

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS Émission Bientôt à Table !