Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi dans « Bientôt à Table ! »

Somen, udon, soba, des nouilles oui, mais asiatiques !

Des petites graines qui essaiment chez nous.

Et l'histoire d'un petit pain fessu : le pistolet



Elles demeurent un pilier de la culture gastronomique asiatique, les nouilles. Depuis quelques années elles garnissent les rayons de cuisines exotiques, mais pas évident de nous y retrouver en tant qu'occidentaux. De quoi parle-ton ? Comment sont-elles élaborées ? Comment les choisir et les cuisiner ? Carlo De Pascale lèvera le couvercle sur ces merveilles !



Des petites graines locales en passe de devenir grandes. Ce samedi, récit d'une success-story « Made in Wallonie ». L'histoire d'entrepreneurs soucieux de développer sur nos terres locales des cultures bio, éthiques et durables. Le label graines de curieux n'a plus rien d'une mini pousse, le voilà même s'enrichir d'une ligne de tri ! Une reprise en main de tout un process du champ à l'assiette ! Découverte avec Isabelle Coupienne, co-fondatrice de ce label bien dans l'air du temps.



Nos conseils cuisine du jour, prodigués par Nicolas Decloedt chef de chez « Hortense et Humus ». Des lentilles, aux pois chiche ou quinoa local... Comment décliner ces néo-produits de terroir? Les ficelles dévoilées par cet amoureux de la cuisine végé !



Enfin, de la belgitude vous en voulez ? On vous en offre sur un plateau de pistolets ! D'historiques petits pains que le monde nous envie ! Et ne vous fiez pas à son apparence pataude, il peut envoyer du lourd ! Valérie Lepla créatrice de l'enseigne « Pistolet original » pour vous convaincre ! A lire « Pistolet Original » Valérie Lepla Ed Renaissance du livre.



Une heure de gourmandise tous les samedis 11h00 à midi au micro de Sophie Moens.

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS Émission Bientôt à Table !