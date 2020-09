Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi dans « Bientôt à Table ! »

On la gaule et on la mange, la saison de la noix démarre

Les fromages maison, on s'y met aujourd'hui !

Les valseuses s'invitent dans nos petits plats





Selon l'adage "A la Sainte-Croix, cueille tes pommes et gaule tes noix!" Pas de doute, ce début d'automne signe leur grand retour! Des bombes nutritionnelles autant que gustatives, mais autant le savoir, du brou au cerneau c'est tout un univers insoupçonné qui s'offre à nous! Depuis les régions productrices, IGP prestigieuses ou cultures plus locales, utile d'aller zieuter ce qui se cache dans les noiseraies d'ici ou d'ailleurs!



Le fait maison a la cote : pain, conserves, pâtisseries... Le nouveau graal pour de nombreux citoyens en quête de réappropriation de leur alimentation. Mais le saviez-vous, le fromage peut-lui aussi faire mouche ? Notre invitée du jour en a fait une activité quotidienne : Marie Chioca, bloggeuse et autrice nous invite à la découverte de ses savoir-faire millénaires ! Son dernier opus fait fureur dans de nombreux foyers adeptes de produits home-made : « Réussir ses fromages à la maison. » Ed Terre Vivante. Quelques tours de mains, trucs et astuces pour des tommes et autres maquées de compet !



Enfin au rayon cuisine qui n'a pas le vent en poupe, parlons abats ! Mieux même, de couilles ! Et oui, les valseuses en envoient ! La cheffe marseillaise Laeticia Visse en est convaincue tant et tant qu'elle vient de leur dédier un manifeste « Couilles, 10 façons de les cuisiner » Ed de l'épure. Une cuisine sans tabou mais pas sans goût !

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS Émission Bientôt à Table !