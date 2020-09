Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi dans « Bientôt à Table ! »

Une pincée de mondialisation pour nos en-cas, zoom sur la banane.

Du cracking aux additifs... Halte aux plats industriels !

Du houblon dans nos pintes, on en veut !



La banane dessert demeure chez nous incontournable, imaginez 8 kilos par an et habitant ! Quatrième culture la plus importante au monde, après le riz, le blé et le maïs, voilà un fruit devenu emblème de la mondialisation. Entre banane dollar ou durable, bio ou équitable... Incursion dans le cœur de cette belle ténébreuse qui s'épluche pour le meilleur et le pire ! Explications avec Carlo De Pascale.



De l'eau, du gras, des agents tensioactifs, des protéines, des fibres, des gommes, des gélifiants, et autres colorants, mixez le tout, vous obtenez du bon plat ultra-transformé ! La fake-food, celle qui finira forcement par avoir raison de nos artères et pas que. L'alerte est donnée, « Halte aux plats industriels » nos invités du jour, nous invitent ce samedi dans l'univers du cracking, des additifs et autre gloubi-boulga qui remplissent nos assiettes !



Raphael Haumont et Benoit Thevenet, deux figures emblématiques du « Mag de la santé » sur France 5 aux côtés de Marina Carrère d'Encausse. Les problématiques alimentaires régulièrement dans le cœur de leurs émissions et en prolongement, ce livre, « Halte aux plats industriels ! » Ed de la Martinière. Pourquoi s'en méfier ? Quelles alternatives ? Incursion dans les coulisses de ces petits plats qui ne nous veulent pas que du bien !



Enfin, une plongée désaltérante dans un brassin aux houblons frais ! C'est assez rare mais une brasserie belge en a fait sa signature De Ranke à Dottignies. Découverte de leur brassin en fin d'émission !



