Bientôt à Table ! : Le bao nous met KO. Entre roses et safran, la perse sur un plateau d’argent. Halte aux litrons élitistes, place aux vins natures… à prix exquis ! sur Auvio

Il nous fait fondre de plaisir, le BAO. Trois lettres pour une petit brioche vapeur, sorte de burger asiatique et qui désormais régale les papilles occidentales ! Découverte de cet en-cas moelleux, nouvelle star de la street-food ! Bagel et autres burgers n’ont qu’à bien se tenir, le bao débarque, explications Carlo De Pascale. D’Ispahan à Shiraz, Téhéran ou la mythique Persépolis, incursion ce samedi, dans le cœur vibrant de la cuisine iranienne. L’une de ses ambassadrices Sara Alinaghian pour nous emmener sur ces terres historiques à la gastronomie flamboyante. Un aller simple Téhéran-Bruxelles il y a quelques années pour aujourd’hui partager cette culture sur nos terres. Créatrice du blog « Like it to taste », autrice du livre « Du safran et des roses » là-voilà même se lancer dans une aventure de snack aux influences locales ! Bouchées aux pistaches ou à la rose de Kashan… La Perse sur un plateau d’argent ! Enfin, un glou guide pour ainsi nous initier aux délices du vin nature avec le grand spécialiste vin Antonin Iommi- Amunategui. Un nouvel opus « Le glou-guide – 150 vins naturels exquis à 15 euros maxi » Ed Cambourakis pour ainsi nous initier aux breuvages sains, éthiques et surtout goûteux ! Présentation : Sophie MOENS