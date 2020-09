Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi dans « Bientôt à Table ! »

La folie du tofu

De l'épeautre wallon on en veut.

Une pépinière pour sortir de l'ornière



Quatre lettres T O F U, pour un aliment devenu incontournable dans de nombreux foyers. Alternative aux protéines animales, voilà cette préparation millénaire à base de soja, devenir le graal pour certains... Mais toujours utile d'en connaitre tous les aspects. Le tofu, panacée universelle pour une alimentation plus écologique et saine ? Comment et que cuisiner ? Les explications avec Carlo De Pascale !



De l'épeautre wallon on en veut ! Devenu en quelques années aliment phare dans l'industrie alimentaire, le précieux grain attire désormais toutes les attentions. Une céréale à ne pas négliger d'autant qu'une filière wallonne entend bien la soutenir dans les prochaines années. Découverte du projet Wallep avec Marie Vassen et déclinaisons culinaires avec le chef Ludovic Vanhackere de l'Atelier de Bossimé à Loyers.



Ce samedi, récit d'une histoire de vie, celle de Pierre Barbieux ancien crack de l'informatique devenu spécialiste en agroforesterie. A la faveur d'un changement de cap, notre homme a délaissé les claviers pour les bêches ! En 2016, achats de terres en périphérie bruxelloise. Objectif : les transformer en un lieu expérimental en agroforesterie et arboriculture fruitière régénérative, dynamique et diversifiée. Depuis quelques jours, nouvelle étape franchie avec l'ouverture d'une pépinière pour le grand public ! Explications dès 11H00 au micro de Sophie Moens.

