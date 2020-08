Bientôt à Table ! : sur Auvio

« Bientôt à Table ! » Saison 13

Au menu de cette rentrée :



Un été sous les charbons ardents : quel bilan pour l'Horeca ?

Pom, pom, pom, pommes : c'est la saison !

Les coups de Food(re) de la rentrée



En cette fin du mois d'août, l'heure est venue de dresser un premier bilan pour l'Horeca. Mesures sanitaires appliquées dans un secteur fragilisé, un redémarrage souvent compliqué, des trésoreries en berne... Comment cet été 2020 a-t-il été vécu chez nos chefs ? Deux mois au fil des masques, des interrogations et des questionnements... Une saison estivale sous les charbons ardents et au fil des tables avec Carlo De Pascale.



Du croquant vous en voulez ? Alors, croquez la pomme ! Les voilà remplir nos vergers et annoncer une saison automnale explosive pour nos papilles ! Vive, acidulée, douce comme la soie, panachée de 1001 nuances de vert et de rouge, le fruit défendu, se révèle comme jamais ! Mais ne vous y trompez pas, pour trouver du bout des papilles l'extase, il vous faudra sans doute sortir des sentiers battus! Du goût vous en voulez ? Nos vergers vous en réservent... au-delà de vos espérances.

Découverte emmenée par Cédric Guillaume : arboriculteur fruitier dans le Condroz

Recettes dévoilées par Charlotte Collard, entrepreneuse foodeuse instagrameuse. En compote, au four, en salade... De la pomme jusqu'au trognon, pour le meilleur, rien que le meilleur !



« Les coups de food(res) » de Michel Verlinden. Saison 3 ! Et c'est reparti pour les sélections mensuelles des tables de notre critique gastronomique national! A la faveur d'un été passé au pays, notre guide en a profité pour écumer les tables du royaume. Le port du masque n'aura en rien entaché son appétit... Il en est revenu rassasié et avec quelques adresses qui feront merveille pour ce cru 2020 !

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS Émission Bientôt à Table !