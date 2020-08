Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi 22 août dans « Bientôt à Table ! »

De la mozza made in Semel

A tavola ! La cuisine du soleil s'invite au jardin.

Melba ou pas, la pêche à la pêche !





Dernière escapade estivale pour l'équipe de « Bientôt à Table ! » : entre Semel, l'âme du Sud et la jutosité des pêches, extase gustative pour cette fin d'été !



Balade chez nos producteurs - EPISODE 7 (ET FAIM):

Cette semaine, nous irons poser nos assiettes du côté de Semel. Pour y trouver quoi ? De la mozza ! C'est du bon, c'est de saison et du wallon, découverte emmenée par l'ami Carlo De Pascale. La prestigieuse IGP Italienne a-t-elle du mouron à se faire ? Probable, car la wallonne nous fait littéralement fondre de plaisir !



A Tavola ! L'âme du sud dans nos assiettes ! Et qui de mieux qu'Ugo Federico et Francesco Cury les chefs de la table « Racine » pour nous y emmener ? A travers leurs parcours de Florence à la Côte Amalfitaine, à leur passion pour les saveurs qui fleurent bon le sud, aux néo-produits à l'identité méditerranéenne mais cultivés chez nous, comment insuffler un vent de sud sur nos tablées estivales ? Réponses autour d'un plateau tomates et d'un bon verre de vin, sous le soleil exactement !



Le marché d'Anne Lataillade : Elle offre pour qui sait l'attendre, moult plaisirs : la pêche ! La voilà enfin de retour sur les étals, juteuse, désaltérante et sucrée à souhait ! Pour cette dernière balade à travers les marchés de producteurs, Anne Lataillade nous invite à la redécouvrir et à la cuisiner !

