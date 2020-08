Bientôt à Table ! : Un été chez nos producteurs et du poulet wallon sur Auvio

Un été chez nos producteurs et du poulet wallon Les recettes de l'été de Myriam Baya : du poulet oui mais parfait ! Les salades folles de Claude Pohlig Ça roule pour la pastèque ! Parler de poulet en plein mois d'août, drôle de curiosité ! Mais en y réfléchissant bien, pourquoi le priver de légumes estivaux ou de grillades entre amis ? Rectifions cette erreur de jugement et rendons-lui les honneurs en ce mois de farniente au jardin ! Balade chez nos producteurs : ce samedi, où dégotter de la volaille locale et savoureuse ? Petit tour de Wallonie en compagnie de Carlo De Pascale. Les recettes de l'été de Myriam Baya : le poulet rôti parfait (mariné une nuit au lait battu !). Promis, vos prochaines tablées vont en jeter d'originalité ! Laitues, roquette, feuilles de moutarde, tomates, concombres... la famille légume est riche en cette saison ! Urgent donc de les inviter dans le cœur de nos salades ! Oui mais attention, pas question de se satisfaire d'une vinaigrette dressing indigne ! Cet été, les fleurs comestibles, les aromates, les herbes s'invitent au banquet ! Découverte avec Claude Pohlig, spécialiste de la cuisine du potager ! Elle dégouline de jus désaltérant, elle invite aux rêveries en bord de piscine, elle renvoie l'été dans chaque tranche... La pastèque, rondouillarde de l'été nous sera contée par la journaliste Anne Lataillade ! Présentation : Sophie MOENS