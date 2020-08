Bientôt à Table ! : De la truite wallonne sur nos tables de l’été sur Auvio

De la truite wallonne sur nos tables de l’été Feta un jour, feta toujours ! Au fil des figues… Le petit marché d’Anne Lataillade Schubert lui a dédié des notes dans son quintette, d’autre leur passion… La truite pour des envolées lyriques mais aussi pour des partitions gourmandes détonantes et raffinées. Rajoutez à cela, du produit Made in Wallonie, et la messe est dite ! Un été chez nous producteurs : Depuis l’élevage de Gabriel Mathonet à la truite de Freux, la Région Wallonne regorge de produits issus de ce poisson délicat et fin. Découverte avec Carlo De Pascale et la bloggeuse Myriam Baya, co-fondatrice du site « Ça nous goute » qui nous la déclinera dans ses recettes de l’été ! Feta un jour, feta toujours… Incursion dans le cœur gourmand de cette pâte fromagère dotée depuis quelques années d’un IGP. Impossible donc d’en produire ailleurs qu’en Grèce ! Et à chaque région, ses particularités : affinée en fut de bois, dans des paniers… Achille Margettis, importateur, lèvera le voile sur ce fromage « au bon lait de brebis… » et plus si affinités… Réputée fragile, et peu courue chez le belge, la figue demeure un fruit de grande classe. Elle s’accommode de 1001 façons, aux côtés de yaourt en dessert, rôtie entre huiles d’olive et viandes, lovée entre glaces et sorbets… Filons au marché avec Anne Lataillade ! Présentation : Sophie MOENS