Bientôt à Table ! : Mets de l’huile sur tes assiettes de l’été sur Auvio

Mets de l’huile sur tes assiettes de l’été Des huiles belges aux huiles d’olive… douceurs et volupté cet été Le marché d’Anne Lataillade : l’artichaut si bon ! « Le bon gras, c’est la vie ! » l’adage est devenu un mantra, voir un oukase chez les gourmands ! Alors ne nous privons pas d’en distiller sur nos assiettes de l’été ! Ce samedi, focus sur les huiles végétales. Celles produites en Belgique : cameline, de chanvre, de tournesol… avec leurs producteurs, leurs histoires de terroir, mais aussi celles qui depuis des décennies font fureur sur nos tables : les huiles d’olives ! Un été chez nos producteurs : petit tour de Wallonie des oléiculteurs de choix ! Et soyez-en certains, nos productions envoient du lourd ! Les huiles d’olives nous seront contées par deux expertes : Danna Gallez, importatrice et sourceuse d’huiles d’olives dans tout le bassin Méditerranéen et Marina Gioacchini héritière d’un domaine oléicole situé dans la région du Latium à Tuscania. Une oliveraie familiale fondée par son grand-père en 1936. Sur place, on cultive des olives typiques de la région qui donnent naissance à des crus extra-vierges de haut-vol ! Le petit marché d’Anne Lataillade : au gré de ses déambulations estivales, la journaliste française nous invite à découvrir l’artichaut avec ses différentes cultures et déclinaisons du Nord au Sud ! Présentation : Sophie MOENS