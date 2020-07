Bientôt à Table ! : Labneh is the new mozzarella ! Fête Nationale J-3 : Ode à la crevette grise de la Mer du Nord, Le petit marché d’Anne Lataillade : la langoustine sur Auvio

Labneh is the new mozzarella ! Fête Nationale J-3 : Ode à la crevette grise de la Mer du Nord Le petit marché d’Anne Lataillade : la langoustine Un été chez nos producteurs : Découverte ce samedi de la maison Le Zuivelarij, une laiterie fondée en 2014 à Berlare. Emmenée par David De Coster, un enseignant devenu fromager, ses productions font désormais autorité chez les initiés : fromages de type halloumi, célèbre Berloumi ou labneh... 5000 à 6000 pâtes fromagères produites par semaine ! Un peu d’Orient mais Made in Belgium… Découverte emmenée par Carlo De Pascale ! Les recettes de l’été de Myriam Baya, ce samedi, déclinaisons culinaires autour de ces fromages frais de l’été : chaud-froid de tomates cerises au labneh et autres idées faciles… l’été sera gourmand ! A J-3 de la Fête Nationale, de la belgitude on en veut ! Et de la crevette de la Mer du Nord aussi ! Découverte de cette belle danseuse qui envoie valser nos petits plats de l’été. Mise en bouche avec le chef Thomas Algoet de la table canaille « Les petits bouchons » en Région Bruxelloise ! Comme un petit air de littoral belge à notre table du samedi ! Enfin dans le registre maritime toujours, découverte de la reine de l’été : la langoustine. Au fil des étals du marché, Anne Lataillade nous la fera découvrir sous le chant des cigales ! Présentation : Sophie MOENS