Bientôt à Table ! : L'apéro, un moment plaisir à ne pas bâcler! / It's barbecue time! / Le petit marché d’Anne Lataillade: le poivron sur Auvio

Chips, saucisses en boîtes et autres crasses industrielle salées… L’apéro, c’est bien connu, reste le parent pauvre du repas. Alors que son rôle est d’ouvrir les papilles et de les préparer aux agapes, le voilà, au grand dam des puristes, nous écraser l’estomac et même pire, atomiser nos papilles! Alors, pour que vos apéros de l’été aient de la classe et introduisent judicieusement vos repas de l’été, les conseils avertis par l’ami Carlo De Pascale ! Soleil, températures estivales… Pas d’hésitation, filons au jardin et sortons les barbecues ! Reste à ne pas commettre d’impairs : entre le choix des combustibles, les tours de mains et les astuces cuisine, toujours utile de s’en remettre à des as de la grillade : Rohan Hennebert de la maison Smoke House et David Martin du restaurant « La Paix » et chef passionné par le barbecue japonais ! Farcis, grillés sur le feu de bois, en version verte, orange, jaune ou rouge, le poivron demeure un grand classique de la cuisine de l’été ! Suivons ce samedi Anne Lataillade et filons au marché! Conseils achats et recettes qui feront mouche dès 11h45 !