Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi 4 juillet dans « Bientôt à Table ! »

Du fromage made in Wallonie sur nos tables de l'été

La Boutargue, un shoot d'iode dans nos assiettes

Le marché d'Anne Lataillade : la framboise, star de l'été





Première escapade estivale pour l'équipe de « Bientôt à Table ! » : entre la fromagerie d'Acremont, le caviar de la mer et la divine framboise, nos assiettes passent à l'heure d'été : couleurs, saveurs et bonheur !



Balade chez nos producteurs - EPISODE 1

Cette semaine, nous irons poser nos assiettes du côté d'Acremont en Province du Luxembourg. Dans le cœur de ce temple de la pâte fromagère, un homme : Peter De Cock. Un louvaniste installé dans sa belle Wallonie depuis plus de 15 ans ! Son crédo : la réhabilitation d'une race de brebis locale « Le mouton laitier belge » Au final, des fromages inscrits dans un terroir : bleu de Scaiton affiné en ardoisière, des yaourts et même des glaces. Découverte « terroiriste » avec Carlo De Pascale.



La cuisine de l'été de Myriam Baya : La célèbre bloggeuse et co-fondatrice du site « Ça nous goute », nous convie cet été pour des recettes aux doux parfums de saison mais à l'ancrage bien belge ! Comment décliner nos fromages locaux ? En panne d'idée ? Myriam envoie du lourd pour cette trêve estivale!



La Boutague s'invite au banquet ! Considérée comme le caviar de la mer, voilà un mets qui ne nous a pas encore dévoilé tous ses secrets. Pour ainsi les percer, incursion dans le cœur de cette spécialité méditerranéenne élaborée à base d'œufs de mulets. Vous ne connaissez pas encore ? Invitation dans le cœur d'un métier et de savoir-faire avec le pape de cette pépite iodée : Gerard Memmi, fabriquant depuis plusieurs générations. A lire « Boutargue » Ed Flammarion.



Le marché d'Anne Lataillade : Elle offre pour qui sait l'attendre, moult plaisirs : la framboise ! La voilà enfin de retour sur les étals, juteuse et sucrée à souhait ! Pour cette première balade à travers les marchés de producteurs, la journaliste gastronomique Anne Lataillade nous invite à la découvrir, à l'accommoder et à la cuisiner !

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS Émission Bientôt à Table !