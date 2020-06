Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi dans « Bientôt à Table ! »

L'heure des vacances a sonné...

... La planète food reste-elle sur sa faim ?



En ce début de vacances, une saison se referme déjà, offrant aux observateurs des impressions contrastées sur une planète food qui en a vu des vertes et des pas mûres. Au fil des mois, entre confinement, déconfinement, chef(fe)s qui ont envoyé du lourd, produits qui nous ont fait vibrer... L'heure des premiers bilan a sonné!



Décryptage et coup d'œil dans le rétro avec :



Laura Centrella : Journaliste à La Libre Belgique/ Trends Tendances et co-fondatrice du blog « La cuisine à quatre mains »

Michel Verlinden : Journaliste, critique gastronomique au Vif Week-End

Depuis Paris, le journaliste Francois-Régis Gaudry qui sévit tous les dimanches 11h dans « On va déguster » sur France Inter.



C'est du bon, c'est du belge ! Marianne Périlleux nous rejoindra avec une petite sélection perso des producteurs qui ont fait le chaud et le froid dans nos régions !



Bientôt à Table/ Sophie Moens/ Carlo De Pascale/ Tous les samedis 11h/12H

