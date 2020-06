Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi dans « Bientôt à Table ! »

Le monde d'après... A la recherche d'une agriculture durable !

Du gingembre et des savoir-faire belges !



La crise du Covid, nous oblige à une nouvelle réflexion sur le monde de demain...

Des attentes citoyennes bien palpables en faveur d'un futur plus écologique et davantage tourné vers les productions locales. Parmi les idées jugées prioritaires, des pratiques agricoles utilisant moins de produits phytosanitaire, l'agroécologie et la permaculture. Autant de concepts commençant à trouver un large écho dans la société civile et dans le monde agricole ! Mais le rêve est-il compatible avec les réalités de terrain ? Comment produire alors que la pression démographique s'annonce explosive ? Comment envisager les transitions ? Le monde politique est-il prêt pour l'assiette de demain ? Et à quels prix ?



Ce samedi, nos invités du jour, nous convient pour une saine réflexion pour ainsi envisager une alimentation du futur plus durable.



Cédric Rabany : agronome et auteur du livre « Les agronautes. A la recherche d'une agriculture libérée des pesticides » Un livre qui tente de démontrer et démonter les rouages d'une agriculture dopée aux engrais et accro aux pesticides. L'observateur du vivant n'y va pas par le dos de la cuillère, il la qualifie d'obsolète ! Explications dès 11h00.



Depuis Lascabanes dans le Lot, Patrick Duler, un paysan agriculteur convaincu de l'urgence et de l'utilité d'un tel changement ! Dans son domaine en agroforesterie devenu référence en Europe, l'homme emmène dans son sillon de nouveaux et jeunes agriculteurs. Un maitre à penser de l'agriculture de demain et qui fait désormais entendre sa voix(e) par-delà les frontières.



Ensuite, un petit apéro sans alcool mais avec du talent belge! Découverte d'une belle histoire de gingembre, d'humain et d'innovation Made in Belgium ! C'est du bon, c'est du belge, Gimber, du glou-glou qui fait son trou ! Découverte désaltérante avec son créateur Dimitri Van Oostelynck.



Bientôt à Table ! / Sophie Moens/ Carlo De Pascale/ tous les samedis 11h00 - midi sur La Première !

