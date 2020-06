Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi dans « Bientôt à Table ! »

File chez ton caviste ! Découverte de ces faiseurs de bonheur bachique.

Ma part des anges, quand l'invisible fait le vin...





Ce samedi, nous filons chez nos cavistes ! Nos quoi ? Nos cavistes ! Des experts totalement mordus par la chose bachique, et plus si affinité. Des faiseurs de plaisirs, des agitateurs de goût, des révélateurs de talents que nous mettons à l'honneur.

Une réhabilitation en bonne et due forme, alors que nous voilà en quête de plus d'humain dans nos achats, de produits plus authentiques, plus ancrés dans des terroirs, plus attachés à l'âme des hommes... Une profession devant aussi faire face à une concurrence forte désormais avec la GD, devenu canal de référence pour les achats de bouteilles !

Alors, les cavistes, pourquoi y aller ? Quelle plus-value apportent-ils à nos choix vineux ? Comment s'immerge-t-on dans ces métiers de découvertes, comment s'improvise-t-on dégoteur de perles de comptoirs ? Incursion dans le cœur d'un métier... de cœur, avec nos invités !



Baptiste Lardieux : co-fondateur de l'enseigne bruxelloise Titulus. L'homme se veut l'ambassadeur de vignerons et de flacons authentiques.



Elles sont peu nombreuses, mais leur présence compte pour dix ! Les femmes cavistes dignement représentées ce samedi par Sandrine Goeyvaerts de « La Pinardothèque » en Province de Liège. Une cinglée du pinard doublée d'une bloggeuse et autrice sur le vin !



Ensuite l'histoire d'une nouvelle vie dans le vin et d'une perte poétique ! Catherine Bernard ou l'itinéraire d'une journaliste devenue vigneronne dans le Languedoc. La passion de l'écriture n'est pas abandonnée puisqu'elle vient de commettre un petit ouvrage « Ma part des anges » le récit très délicat sur cette évaporation précieuse, un autoportrait de l'invisible... Une part de magie du métier de vigneronne !



Bientôt à Table ! Tous les samedis 11-12h00 sur La Première !

Émission Bientôt à Table !