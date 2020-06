Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi dans Bientôt à Table !

Cette fois c'est décidé, nous ne transigerons plus quant à la qualité de nos charcutailles ! Au temps des bonnes résolutions après ces mois de confinement, passons à l'action ! Poussons les portes de nos artisans afin de renouer avec le vrai goût de la charcuterie. Des as du billot, des fadas de la couenne, des hystériques du moelleux de la bidoche. Ne leur parlez pas de boyaux synthétiques, de nitrites ou d'élevages intensifs, vous risqueriez de les fâcher !



Incursion ce samedi dans le cœur de cette planète viandeuse où le meilleur peut côtoyer le pire.

Des décennies à manger des jambons aux sulfites, à la réflexion sur la qualité de nos plateaux charcuterie, récit sans langue de bois avec Carlo De Pascale.



Nos invités : deux artisans militants, engagés et pétris de convictions. Leur graal : le retour des saveurs, du produit naturel et de la charcuterie avec un grand C !



Guy Krenzer, le MOF qui murmurait à la couenne des porcs



Guy Krenzer : élu deux fois meilleur ouvrier de France, compagnon du Tour de France des Devoirs Unis, il sévit aujourd'hui au sein de la mythique Maison Lenôtre. La passion chevillée au corps, l'homme a posé sur papier ses connaissances encyclopédiques sur ce qui fait le France charcutière. Du boudin de Coutances, au jambon persillé de Bourgogne, aux rosettes de Lyon... un tour des terroirs et de ces artisans qui ont à cœur de faire vivre une filière charcutière de qualité !



De sommelier à charcutier, itinéraire d'un enfant terrible de la charcuterie



Le second sévit en Région Bruxelloise, un parcours pour le moins atypique de sommelier à artisan boucher : Christian Guignies se veut héritier de ces néo-bouchers, garants d'une tradition d'artisanat et respectueux des hommes, des animaux et du goût originel !



