Bientôt à Table ! : L'Horeca se déconfine, mesures applicables et à quel prix ? sur Auvio

Ce samedi dans « Bientôt à Table ! »

L'Horeca se déconfine, mesures applicables et à quel prix ?

Des épices éthiques, ça existe ?

C'est du bon, c'est du Wallon !



L'info est tombée cette fin de semaine, le secteur Horeca jusqu'alors à l'arrêt, va pouvoir opérer son déconfinement. Réouverture des restaurants, bars et cafés sous certaines conditions. Comment ces mesures sont-elles appréciées ? Comment les mettre en œuvre ? Jouable ? Réalisable ? Décryptage avec Carlo De Pascale.



Parce que la vie est nulle sans épices, poivrons, assaisonnons et faisons exploser nos assiettes... Mais n'en oublions pas le sens, la cohérence et l'humain ! A l'heure où la mondialisation est pointée du doigt, que penser de ce commerce par-delà les frontières? Des échanges du bout du monde, des conditions de travail parfois nébuleuses, des kilomètres avalés au détriment de considérations écologiques... Doit-on les bannir ou nous en retourner vers des triturateurs soucieux de tracer ces grains, aromates et condiments... On en parle ce samedi avec deux artisans : Bernard André et Geneviève Lanoy du Comptoir Africain. De la cohérence pour un commerce qui vous emmène aux 4 coins du globe, c'est possible ! Détour ensuite par le Cambodge, à la découverte d'une culture bio de poivre Kampot, l'or noir des plaines, tenue par deux belges expatriés. https://kampotpepper.com



Marianne Périlleux pour sa balade dans nos régions. Ce samedi : du fromage de chèvre à Bousval, du Rigodon de Gerpinnes et de la bière Made in Falmignoul !

Casting et équipe Animateur Carlo DE PASCALE Émission Bientôt à Table !