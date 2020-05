Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi dans « Bientôt à table !

Des œufs du poulailler qui ont la cote (kot) !



Ces semaines de confinement auront vu des grandes tendances émerger dans les foyers belges : la vague potagère ainsi que l'installation de poulaillers domestiques! Un nouvel engouement pour des œufs bien frais du jour, avec des poules du jardin. Une tendance forte qui dessine les contours d'une assiette plus rassurante, éthique et cohérente. Les élevages en première ligne, en ont fait l'expérience, les poulettes se sont vendues à la chaine ! Décryptage au cœur des poulaillers et de nos cuisines avec :



Denis Didier de l'élevage de Limal. Une PME familiale qui en 60 ans d'existence parle d'une déferlante !

Pascal Devalkeneer chef deux étoiles du « Chalet de la forêt » et de l'enseigne « Amen »

Découverte aussi d'un pilier de comptoir : l'œuf mayo avec Sébastien Mayol, co-président de l'ASOM (l'Association de Sauvegarde de l'Œuf Mayo). Une recette qui ne tolère aucune approximation.



Balade ensuite du côté de la Bourgogne qui peut s'enorgueillir d'un plat qui en jette : l'œuf en meurette... Notre guide, Arnaud Orsel directeur intendant de la Confrérie du Tastevin installée dans le cœur du Château du Clos Vougeot ! A son actif : le championnat de l'œuf dit en meurette, une recette qui fleure bon le terroir bourguignon...

